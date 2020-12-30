Происшествия

Генпрокуратура сообщила о стопроцентной раскрываемости убийств в Псковской области

В Псковской области отмечается почти стопроцентная раскрываемость убийств по итогам 11 месяцев 2020 года. Это следует из ежемесячного сборника о состоянии преступности в России, подготовленного Генеральной прокуратурой.

Фото: pixabay.com

Всего в отчетном периоде в регионе зарегистрировали 8 221 преступление (динамика 8,2%), тяжких и особо тяжких преступлений - 2 854 (динамика 18,6%, удельный вес от числа зарегистрированных преступлений - 34,7%).

Раскрываемость преступлений в Псковской области составляет 64,8% (раскрываемость особо тяжких - 85,5%, тяжких - 41,8%, средней тяжести - 58,2%, небольшой тяжести - 73,6%, экономической направленности - 68,2%, коррупционной направленности - 81,2%).

Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 36,7%, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ - 80,8%, по статьям 105-107 УК РФ (убийство) - 96,9%, по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) - 98,6%, по статье 158 УК РФ (кража) - 47%, по статьям 159-159.6 УК РФ (мошенничество) - 18,8%, по статьям 161-162 УК РФ (грабеж, разбой) - 93,6%, по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт производство и пересылка наркотиков) - 79%.

Источник: ежемесячный сборник о состоянии преступности в России / Генеральная прокуратура России

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим увеличением показателя преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом.

Источник: ежемесячный сборник о состоянии преступности в России / Генеральная прокуратура России

Кроме того, регион находится в числе субъектов с наибольшим снижением показателя предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (минус 133).