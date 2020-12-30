Происшествия

Псковичи продолжают воровать еду из магазинов

Двух жителей Пскова задержали росгвардейцы за кражу продуктов питания из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оба инцидента произошли днем 29 декабря. 20-летний молодой человек в магазине на улице Труда пронес через кассовый узел еду, не заплатив за нее. А в магазине на улице Яна Фабрициуса женщина украла продукты питания на сумму более 900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства псковичей передали сотрудникам полиции.

Напомним, это не единичный случай хищения продуктов питания из торговых точек, расположенных на территории областного центра.