Происшествия

В Гдовском районе допущены грубые нарушения закона о транспортной доступности для школьников

В деятельности администрации Гдовского района выявлены грубые нарушения законодательства об обеспечении транспортной доступности обучающихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства о транспортной доступности обучающихся и установила, что несовершеннолетний ученик МБОУ «Гдовская СОШ», проживает в одной из деревень Гдовского района. Расстояние от места жительства до учебного учреждения составляет более 7 км. Расстояние от дома, обучающегося до автобусной остановки на автотрассе Сланцы-Гдов составляет 1 км 40 м. Однако в нарушение требований законодательства на момент проверки транспортная доступность несовершеннолетнего до образовательного учреждения не обеспечена.

В целях защиты прав несовершеннолетнего на получение общедоступного и бесплатного образования заместитель прокурора Гдовского района обратилась в районный суд с административным исковым заявлением об обязании органов местного самоуправления организовать перевозку несовершеннолетнего обучающегося.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.