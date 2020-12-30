Происшествия

Автомобиль «Газель» горел в Себеже

Автомобиль «Газель» горел в Себеже днем 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании транспортного средства на улице Челюскинцев поступило в дежурную часть в 14.15. В результате пожара, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, выгорела кабина машины.

В тот же день в 9.45 на улице Западной в Пскове произошло тление утеплителя на площади 5 квадратных метров над входом в подъезд многоквартирного дома при проведении огневых работ.

А в 11.14 на улице Ранней в Пскове из-за короткого замыкания электропроводки выгорела баня. Пожарным удалось спасти от огня дом.

В 17.38 в деревне Малахово Великолукского района сгорел жилой дом из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от распространения огня соседнюю хозяйственную постройку.

В 17.50 в деревне Маслово Опочецкого района огонь повредил кровлю бани на площади 4 квадратных метров. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки внутри помещения бани.

В 19.00 деревне Дворцы Бежаницкого района на площади 30 квадратных метров выгорело бесхозное строение. Причина – короткое замыкание электропроводки на вводе.

Сегодня, 31 декабря, в 0.07 на улице Ставского в Великих Луках загорелась деревянная тумбочка в трехкомнатной квартире. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в удлинителе.

А в 1.12 в деревне Гора Бежаницкого района из-за короткого замыкания сгорел хлев. Пожарные спасли от огня жилой дом.