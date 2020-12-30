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Подозреваемого в краже еды задержали росгвардейцы в Великих Луках

31.12.2020 10:23|ПсковКомментариев: 0

24-летнего молодого человека, подозреваемого в краже еды из магазина, задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 декабря в 13.30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

Теги: #великие луки #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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