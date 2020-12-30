Происшествия

Жительница Гдовского района лишилась сбережений после общения с лжебанкиром

48-летняя жительница деревни Добручи Гдовского района лишилась сбережений после общения с лжебанкиром. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

29 декабря после 11.00 ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. В ходе телефонного разговора женщина назвала ему свои персональные данные и номера банковских карт. В итоге с ее счетов украли 15500 рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).