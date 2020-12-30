Происшествия

В Невельском районе за нарушение режима госграницы задержаны 20 иностранцев

В последний день уходящего года в ходе осуществления пограничной деятельности в Невельском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за нарушение режима государственной границы задержано более 20 иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пограничном управлении, иностранцы пытаются незаконно въехать на территорию России лесными и проселочными дорогами, чем нарушают введенные в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы. Среди задержанных выявлены граждане третьих стран, въезд которых в Россию на российско-белорусском участке границы в соответствии с законодательством Российской Федерации не возможен. Нарушители задержаны на срок

до 48 часов для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и принятия процессуального решения.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством имеют право на пересечение российско-белорусской государственной границы через стационарные контрольные посты в населенных пунктах Долосцы, Лобок, Байдаково Псковской области только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, при наличии законных оснований. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения с учетом ограничительных мер, введенных распоряжениями Правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 г. и № 763-р от 27 марта 2020 г. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.