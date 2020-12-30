Происшествия

Молодой гдович предстанет перед судом за кражу газовых баллонов со склада

Безработный 19-летний гдович предстанет перед судом за кражу газовых баллонов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

7 ноября ранее судимый молодой человек вошел внутрь складского помещения одной из организаций в деревне Сельцо Князево Гдовского района, открыв дверь принесенным с собой ключом. Затем он вывез оттуда четыре газовых баллона емкостью 50 литров каждый на садовой тачке. В результате кражи потерпевшему был причинен ущерб на сумму 16200 рублей.

Гдовичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.