Происшествия

Шесть лет тюрьмы грозит гдовичу за оплату покупок найденной банковской картой

Шесть лет лишения свободы грозит 35-летнему гдовичу за оплату покупок найденной банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

12 декабря в поселке Смуравьево-2 Гдовского района ранее судимый мужчина нашел в автобусе банковскую карту, принадлежащую женщине 1955 года рождения. Ближе к вечеру злоумышленник в нетрезвом состоянии оплатил этой картой покупки в местном магазине на общую сумму 3323 рубля.

Мужчину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.