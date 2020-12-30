Происшествия

Незаконная рубка леса обернулась для гдовича судом

Пенсионер 1955 года рождения предстанет перед судом за незаконную рубку леса в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Неподалеку от деревни Гребенево Гдовского района в Партизанском участковом лесничестве пожилой мужчина спилил шесть деревьев породы береза общим объемом 2 кубометра, 17 деревьев породы ольха черная общим объемом 6 кубометров и два дерева породы осина общим объемом 0,3 кубометра. В результате незаконной рубки леса, которая произошла в ноябре, он причинил ущерб лесному фонду в размере 95970 рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.