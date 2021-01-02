Происшествия

Водку, «Оливье» и шоколад пытались украсть из магазина псковичи 1 января

Подозреваемых в хищении из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

1 января в 8.20 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку водки.



В тот же день в магазине на улице Труда были задержаны молодой человек и девушка, которые похитили из торгового зала салат «Оливье», кофе, конфеты и шоколад.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.