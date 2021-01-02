Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего в Острове почти полностью татуированного мужчины

В Псковской области разыскивается без вести пропавший Cергей Павлов 1962 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления УМВД России, 12 августа 2020 года мужчина ушел из дома в Острове в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост до 165 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку, спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами, резиновые шлепанцы черного цвета.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Павлова просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8 (81152) 36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.