Происшествия

С начала года в Псковской области на пожарах погибли два человека

С начала 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано 17 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 265 тысяч рублей. Основное количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, где с начала года произошло 9 пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, еще два пожара стали следствием нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Один случай связан с нарушением правил устройства и эксплуатации печи.

На пожарах погибло 2 человека.

Так, 1 января 2021 года в 06:13 произошел пожар в деревне Павы Порховского района. К месту пожара был направлен дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части. В результате пожара сгорели дом и веранда. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1980 года рождения.

Еще один пожар с трагическим исходом произошел 2 января 2021 года в 22:47 в деревне Гришино Островского района. К месту пожара были направлены дежурные караулы отдельного пожарного поста с. Воронцово и пожарно-спасательной части №21. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1938 года рождения.

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В обоих случаях причиной гибели людей явилось неосторожное обращение с огнем.