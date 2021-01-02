Происшествия

В России 608 коррупционеров находятся в розыске

В России 608 человек, осужденных за преступления коррупционной направленности, находятся в розыске. Они должны государству 1,5 млрд рублей, эта сумма назначена судом в виде штрафа за взятку. В розыске находится также имущество осужденных коррупционеров, оно оценивается в 1,7 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, всего коррупционеры в России должны государству штрафов на сумму 31,1 млрд рублей. В среднем каждому должнику предстоит выплатить в казну 5 млн рублей. Издание отмечает, что за последнее время эта сумма выросла, еще три года назад на каждого должника в среднем приходилось 3 млн рублей в виде штрафов.

За год приставы пополнили казну за счет штрафов от взяточников на 541,4 млн рублей. В ведомстве сообщили, что из этой суммы 378,3 млн должники выплатили добровольно. Ряд исполнительных производств были закрыты без взыскания. В частности, умерли осужденные, за которыми числились 160 млн рублей долгов по штрафам. Денежные выплаты были заменены тюремным сроком для штрафников со 135,4 млн рублей долга. Еще на 1,6 млрд рублей штрафы были отменены в связи с амнистией или помилованием, на 11 млн – в связи с отменой приговора и прекращением уголовного дела.