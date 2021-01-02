Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину с украденным спиртным

В городе Великие Луки сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Управлении Росгвардии по Псковской области, задержанная пронесла мимо кассы спиртные напитки без оплаты.

Происшествие случилось 4 января. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» находился на маршруте патрулирования и получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

После задержания женщина передана в руки сотрудников полиции для проведения дальнейших процессуальных процедур.