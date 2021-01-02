Происшествия

Голову мужчины нашли в пакете под окнами жилого дома

В новосибирском Академгородке расследуются обстоятельства гибели 48-летнего мужчины. Его голову в пакете нашли 3 января под окнами жилого дома, после чего обезглавленное тело обнаружили в одной из квартир.

Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«Третьего января в квартире дома по улице Иванова в Советском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия», — цитирует агентство старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

Задержаны мужчина и женщины – собутыльники погибшего, с которыми он расписал спиртное перед гибелью.