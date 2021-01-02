Происшествия

Нежилое здание горело в Великих Луках

Пожар произошел в Великих Луках вечером 5 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 22.41 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения по адресу: г. Великие Луки, ул. Преображенская.

Повреждена кровля на площади 6 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом, хозпостройка.

5 января в 11.28 поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера по адресу: г. Новосокольники, ул. Первомайская, 32-в. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 02.24 в Опочецком районе в поселке Приозерный в нежилом здании произошло горение мусора. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.