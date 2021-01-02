Происшествия

Невысокую женщину в голубых лосинах разыскивают в Островском районе

Полицейские разыскивают Елену Викторову 1976 года рождения, пропавшую в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина проживала в деревне Дуловка. 11 августа 2020 года она ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево Островского района.

Приметы: рост до 150 см, худощавого телосложения, овальное лицо, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку и голубые лосины, на ногах - розовые резиновые шлепки.

Информацию о местонахождении Елены Викторовой можно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.