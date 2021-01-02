Происшествия

Псковичка предупредила об «извращенце» в Ботаническом саду

Девушка предупредила об «извращенце», который подошел к ней возле фонтана в Ботаническом саду в Пскове 6 января. Ее сообщение опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около 15.00 я сидела на скамейке и ждала подругу, - рассказала псковичка. - Ко мне подошел мужчина, одетый в куртку цвета хаки, классические брюки и кепочку как у таксиста. Внешность обычная, улыбался, с виду приличный, голос приятный».

Мужчина поинтересовался, продолжила девушка, кого она ждет, не замерзла ли, а также спросил, как она относится к онанистам. «Я промолчала, думала отстанет», - пояснила она.

После этого, отметила псковичка, незнакомец сказал: «Ну вот я иногда хожу тут и так, тихонечко, через карман». «После этих слов я начала уходить, в след услышала попытки вернуть меня к диалогу», - добавила она.

«Родители, следите за своими детьми. Девушки, будьте аккуратны в темное время суток в том месте», - предупредила псковичка.