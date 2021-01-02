Происшествия

Фотофакт: Псковичи продолжают игнорировать запрет и выходят на лед Великой

В Пскове на неокрепший лед реки Великой продолжают выходить люди, несмотря на запрет. Об этом сообщают подписчики группы «Инцидент Псков» в соцсети ВКонтакте.

Пользователи выкладывают фото и видео, на который запечатлены смельчаки, игнорирующие запрет выхода на лед псковских водоемов. Среди таких нарушителей немало любителей зимнего подледного лова.

В комментариях подписчики группы весьма нелицеприятно отзываются о выходящих на лед. Они подчеркивают, что такое полагание на авось может обернуться трагедией.

Напомним, 11 декабря подписано распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пскова «О дополнительных мерах безопасности людей на водных объектах на территории города Пскова», в котором прописан запрет выхода на лед водоемов города с момента становления льда до установления прочного ледового покрова.