Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту задержки «Ласточки» в Псковской области

Прокурор Северо-Запада поручил организовать проверку из-за задержки поездов в Псковской области, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

По данным издания, Псковская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с задержкой движения двух пассажирских поездов «Ласточка» 6 января сообщением Псков - Санкт-Петербург (отправление в 19:30 и 20:20) и в обратном направлении.

Как сообщили ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги, движение было остановлено на полтора часа из-за поломки локомотива грузового состава на перегоне Торошино - Молоди Псковской области.

После ремонта поезда все же смогли вернуться в Петербург – в 00:40 и в 01:10, задержавшись на полтора часа. Из-за того, что метро уже было закрыто, для пассажиров организовали автобусы, которые доставили всех домой.

Результаты проверки будут опубликованы позднее и находятся под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.