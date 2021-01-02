Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Ленобласти, есть погибшие

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, три человека погибли. Как сообщили РИА Новости в МЧС, авария произошла после того как самолет взлетел с аэродрома «Гостилицы» в Ломоносовском районе. На место происшествия вылетел самолет МЧС Ми-8.

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что жертвами крушения стали три человека. В СМИ и Telegram-каналах сообщалось также, что пострадал ребенок, но эта информация не подтвердилась, добавили в комитете.

По данным регионального управления МЧС, погибшие — двое мужчин и одна женщина.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили гибель трех человек. Как рассказали в ведомстве, самолет столкнулся с другим легкомоторным самолетом, оба выполняли тренировочный полет.

По предварительным данным, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150, на борту которого был только пилот. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28. На его борту было три человека: пилот и два пассажира. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе.

Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, пилот не пострадал, добавили в прокуратуре.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.