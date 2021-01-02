Происшествия

Четыре человека оказались под снегом из-за схода лавины в Норильске

Снежная лавина обрушилась на четыре домика на горнолыжном курорте под Красноярском, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В Норильске в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошёл сход снежной массы, засыпало 4 домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе 2 детей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что объем сошедшей лавины пока неизвестен, экстренные службы следуют к месту происшествия.