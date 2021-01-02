Происшествия

Под снежной лавиной в Норильске погибли три человека

Спасатели завершают поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском, передает «Интерфакс».

«Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются», - пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В ведомстве уточнили, что в поисках были задействованы около 250 человек. Работы продолжались более суток.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали норильскую в больницу. Также под снежными завалами обнаружено тела 38-летней матери пострадавшего, ее второго полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).