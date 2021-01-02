Происшествия

Посетитель великолукского магазина задержан за кражу алкоголя

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 8 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.