Происшествия

Самолет с 59 пассажирами упал в море к северу от столицы Индонезии

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальные китайские СМИ.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел.

Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 59 пассажиров, включая шестерых детей. Российских граждан, по предварительным данным, на борту не было, уточняет ТАСС.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.