Происшествия

Многодетная мать в свадебном платье подожгла свою квартиру

Пожар в деревне Кальтино близ Всеволожска в Ленобласти устроила женщина в свадебном платье.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на 78.ru, накануне около 20:55 в одном из домов загорелась квартира. Из горящего помещения спасли человека, а пожар потушили за полчаса.

Соседи рассказали, что женщина, одетая в свадебное платье, якобы сама подожгла квартиру из-за того, что ее муж ушел, забрав троих детей. Сам мужчина заявил журналистам, пожар женщина не устраивала, но подтвердил, что дети сейчас находятся вместе с ним.

В то же время, по словам соседей, женщина начала себя вести странно с начала января: гуляла по лесу в свадебном платье, пыталась устроить поминки по умершей собаке, бегала по двору со скворечником, а накануне начала выносить из дома вещи.