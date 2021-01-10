Происшествия

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели четырех человек на пожаре

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели четырех человек на пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

10 января в следственные органы поступило сообщение от экстренных служб об обнаружении на месте пожара в деревне Еремкино человеческих останков со следами воздействия высоких температур. «По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия, произведен его осмотр с привлечением специалистов и опрошены очевидцы произошедшего», - рассказали в ведомстве.

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Огнем полностью уничтожен индивидуальный жилой дом, внутри которого находились четверо взрослых местных жителей. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается, назначается комплекс необходимых медицинских и криминалистических судебных экспертиз.