Происшествия

Пятый погибший обнаружен на месте пожара в Великолукском районе

Пятый погибший, мужчина 1972 года рождения, обнаружен на месте пожара в деревне Еремкино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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Возгорание произошло в 22.56 9 января на улице Прудной. Огнем полностью уничтожен индивидуальный жилой дом. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следственное управление СК РФ по Псковской области проводит проверку по сообщению о гибели людей на пожаре.