Происшествия

Проводка сгорела на трех этажах многоквартирного дома в Пскове

В Пскове произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 11 января в 00.06.

Выгорели электропровода со второго по четвертый этаж. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Еще один пожар произошел в ночь на понедельник, в 1.06, в жилом доме на улице Профсоюзной в Порхове. На кухне огнем поврежден потолок. Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.