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Неизвестный распылил газовый баллончик в школе в Пушкинских Горах

Неизвестный распылил газовый баллончик в средней школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: RomanS64, wikimapia.org

По предварительной информации, газовый баллончик распылили на третьем этаже учебного заведения.

Школьники и педагоги почувствовали характерный запах и жжение в глазах. Было принято решение эвакуировать школьников и досрочно завершить учебный процесс. Организована доставка детей из сельской местности до дома.