Происшествия

Виски украл пскович из магазина на Рижском проспекте

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы в Пскове 10 января около 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Пскович, находясь в магазине на Рижском проспекте, похитил бутылку виски. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Росгвардейцы задержали 24-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.