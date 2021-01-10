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Полиция ищет виновника ЧП в пушкиногорской школе

Личность распылившего газовый баллончик в средней школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах устанавливается с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор школы Оксана Филиппова.

«Произошло все, что вы написали, больше мне пока добавить нечего. Почувствовали запах, жжение, эвакуировали детей. Предприняли меры для того, чтобы дети были доставлены домой. Детей из сельской местности развозим школьным транспортом, контролируем их прибытие домой», - рассказала Оксана Филиппова.

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Занятия в школе возобновятся 12 января, добавила директор образовательного учреждения.