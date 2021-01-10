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Полиция проводит проверку по сообщению о распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе

Полиция проводит проверку по сообщению о возможном распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В отделение МВД России по Пушкиногорскому району поступило соответствующее сообщение. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента. Пострадавших среди учеников и педагогического состава нет, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, перцовый баллончик, по предварительной информации, распылили на третьем этаже учебного заведения.

Школьники и педагоги почувствовали характерный запах и жжение в глазах. Было принято решение эвакуировать учащихся и досрочно завершить учебный процесс. Организована доставка детей из сельской местности до дома.