Происшествия

Ревнивая псковичка ударила мужа ножом и вызвала скорую помощь

Преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданина, раскрыто в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по имеющимся данным, вечером 9 января в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен нетрезвый горожанин 1979 года рождения.

Как установлено в ходе расследования, мужчина пострадал в результате произошедшего семейно-бытового конфликта. По версии следствия, он с женой находился в гостях у знакомой в квартире дома по улице Олега Кошевого. На почве ревности 37-летняя супруга ударила его кухонным ножом, а потом, видимо, осознав всю тяжесть содеянного, женщина сама вызвала скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.