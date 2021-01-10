Происшествия

Разбой раскрыла полиция в Великих Луках

В Великих Луках безработные великолучане под угрозой ножа похитили у горожанина деньги и имущество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 января около 20.00 двое неизвестных взломали дверь в комнате дома по улице Ставского и, угрожая ножом, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, открыто похитили у мужчины мобильный телефон, а также более двух тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По «горячим следам» были установлены подозреваемые. Ими оказались безработные великолучане 1983 и 1984 годов рождения, ранее судимые, в том числе за грабеж.

Изъяты похищенные телефон и часть денег. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.