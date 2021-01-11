Происшествия

Житель района приехал в Псков с обрезом ружья

Житель Псковского района с обрезом задержали полицейские. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову 7 января у дома по улице Николая Васильева в Пскове при осмотре легкового автомобиля «Рено» обнаружили и изъяли у жителя Псковского района 1976 года рождения обрез охотничьего ружья. По словам мужчины, он его нашел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

«В ходе следствия фигуранту придется ответить на целый ряд вопросов, в том числе о происхождении этого оружия и целях его транспортировки», - добавили в ведомстве.