Происшествия

Худощавого прихрамывающего псковича разыскивают полицейские

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение Сергея Рясенского 1954 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Мужчина проживал в доме на улице Красноармейской в Пскове. 22 ноября 2020 года он пропал без вести на территории областного центра. На момент исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, брюки и полуботинки черного цвета, рубашку, свитер и черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, короткие темно-русые волосы с проседью.

Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.