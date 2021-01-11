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Перцовый баллончик в пушкиногорской школе распылил девятиклассник

Учащийся 9 класса распылил содержимое газового перцового баллончика в здании средней школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: RomanS64, wikimapia.org

«Полицейским из Пушкинских Гор пришлось потратить немало времени и задействовать немало сил для того, чтобы установить учащегося девятого класса, проживающего далеко от поселка. Его нашли по месту жительства», - отметили в ведомстве.

Подросток пояснил, что вещество из перцового баллончика он распылил по неосторожности. «Тем не менее его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В настоящее время полицейские составили соответствующий протокол», - добавили в пресс-службе.