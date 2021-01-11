Происшествия

Мнимые банковские служащие обманули трех жителей Псковской области

Мнимые банковские служащие обманным путем завладели деньгами трех жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 40-летней псковичке 4 января позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы для предотвращения незаконного списания злоумышленниками денежных средств горожанке необходимо срочно перечислить их на «безопасный счет». В итоге под этим предлогом незнакомец завладел деньгами псковички в сумме 140 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Жертвой дистанционного мошенничества 8 января стал также 41-летний житель Псковского района. Злоумышленник под видом банковского сотрудника позвонил псковичу и сообщил, что мошенники будто бы намереваются оформить на него кредит. Мужчина поддался на эту уловку. В результате он лишился около 400 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

А 9 января в Великих Луках 72-летняя пенсионерка после телефонного общения с лжесотрудником банка не досчиталась около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

«К сожалению, как показывает практика, подобного рода случаи в области далеко не единичные. Полиция вновь обращается к жителям региона с призывом проявлять предельную осмотрительность и осторожность. Не поддавайтесь на различные ухищрения неизвестных лиц при общении в Сети или по телефону! Без промедления информируйте органы внутренних дел обо всех подобных происшествиях», - призвали в ведомстве.