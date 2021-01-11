Происшествия

Гараж и автомобиль сгорели в Гдовском районе

Гараж с автомашиной ВАЗ-2115 сгорел в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в деревне Черма (городское поселение «Гдов») поступила 11 января в 15.28.

Причина пожара, предварительно, - разгерметизация топливной системы автомобиля.

В 16.25 загорелся нежилой дом на улице Строителей в деревне Партизанская Гдовского района. Сгорела кровля по всей площади, хозпостройка. Сгорела кровля по всей площади в еще одной хозяйственной постройке. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Принадлежность дома устанавливается.

Еще два пожара произошло в Великих Луках. В 15.58 на улице Карла Либкнехта на контейнерной площадке огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В 19.20 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи горел дом на улице Винатовского. Сгорела кровля, помещение выгорело изнутри по всей площади.