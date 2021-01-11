Происшествия

Сторож-вор оставлял псковичей без велосипедов

Работающий сторожем пскович 1985 года рождения украл велосипед в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Велосипед находился на лестничной площадке в доме на улице Венской. Мужчина украл его в период с 6 по 7 января. Подозреваемого поймали сотрудники отдела полиции №1 УМВД Росси по городу Пскову и ОМВД России по Псковскому району. Транспортное средство изъяли.

В ведомстве добавили, что мужчина подозревается в кражах велосипедов и в областном центре. В частности, в период с ноября по декабрь 2020 года он украл двухколесные транспортные средства из подъездов домов на улицах Рокоссовского, Западной и Рижском проспекте. Похищенное продавал или сдавал в ломбарды, пояснили в пресс-службе.

«В настоящее время следствие продолжается. Есть основания полагать, что в ходе него будут выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого», - добавили в ведомстве.