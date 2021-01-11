Происшествия

Лабрадор Шок нашел марихуану в автомобиле в Печорском районе

Лабрадор по кличке Шок нашел наркотическое вещество в кабине легкового автомобиля на российско-эстонской границе в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На таможенном посту в деревне Шумилкино при осмотре въезжающего в Россию транспортного средства служебная собака своим поведением обозначила наличие в автомобиле наркотического вещества.

При детальном осмотре сотрудники таможни под ковриком пассажирского сиденья обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что содержимое пакета – каннабис (марихуана). Масса вещества в сухом виде составила 1,19 грамма.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. Ведутся следственные действия.

«Это не первая находка марихуаны двухгодовалым лабрадором. На его счету уже 7 граммов выявленных наркотических веществ. Своей успешной работой пес подтверждает отличные природные и полученные при обучении навыки. Поиску наркотических средств лабрадор Шок обучался в кинологическом центре ФТС России», - пояснил начальник кинологического отдела таможни Тимур Ханнанов.