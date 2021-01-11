Происшествия

Псковичка и великолучанка стали жертвами «сотрудников банка»

Незнакомцы ввели в заблуждение жителей Пскова и Великих Лук, после чего завладели их деньгами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26-летней великолучанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков, и под предлогом предотвращения мошеннических действий в отношении горожанки завладел ее денежными средствами в сумме около 85 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Еще одной жертвой мнимого банковского служащего 11 января стала пенсионерка из Пскова 1954 года рождения. Незнакомец в телефонном разговоре пообещал оградить ее от преступных посягательств злоумышленников. В итоге, воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, он совершил с ее банковской карты кражу более 17 тысяч рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

С учетом складывающейся в области негативной ситуации с дистанционным мошенничеством полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных мер предосторожности.

«К примеру, вам звонит незнакомец. При этом номер входящего звонка очень похож на номер банка, а звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка. Важно помнить, что нечистые на руку лица могут поменять одну цифру в номере, которую вы не заметите и подумаете, что это действительно банковский номер. При этом у вас настойчиво просят предоставить конфиденциальные сведения. Мошенник сообщает, что банк якобы выявил некую подозрительную операцию или в системе произошел сбой. Он просит у вас полные данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли. Это нужно будто бы для сохранности ваших денег. Для большей убедительности собеседник называет ваши персональные данные и просит перевести деньги на "защищенный счет", который закреплен за персональным менеджером, и убеждает, что это опять-таки нужно для обеспечения безопасности, а потом якобы вы сможете вернуть деньги», - рассказали в ведомстве.

Как нужно действовать в такой ситуации?