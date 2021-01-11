Происшествия

Псковича будут судить за перевозку контрабандных сигарет в Кабардино-Балкарию

В Кабардино-Балкарии подозреваемому в незаконном обороте немаркированной табачной продукции псковичу предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской республике.

В июне 2020 года сотрудники полиции ВОГОиП МВД России в ходе несения службы на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» остановили большегрузную автомашину с прицепом. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Водитель грузовика не смог предоставить сопроводительные документы и пояснил, что перевозит полученный от заказчика груз в один из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По данным экспертизы, стоимость изъятой партии составила 33,8 миллиона рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в декабре сотрудники отдела МВД России по Зольскому району задержали по месту своего жительства владельца изъятой партии - 45-летнего жителя города Пскова. В арендуемых и принадлежащих подозреваемому складских помещениях оперативники обнаружили еще 198 тысяч немаркированных пачек сигарет иностранного производства стоимостью 36,6 миллиона рублей.

Псковичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Обвиняемый дал признательные показания, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, уточнили в ведомстве. Произведена выемка транспортных документов при пересечении государственной границы в Псковской таможне.