Происшествия

Грабитель попытался убежать от псковских полицейских по крышам гаражей

Безработный мужчина ограбил ожидающую маршрутное такси женщину в Пскове ночью 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичка ожидала такси в Санкт-Петербург на улице Юбилейной. Около 3.30 к ней подошел злоумышленник, толкнул ее, а затем вырвал из рук сумку с документами, мобильным телефоном, деньгами и убежал. Потерпевшая без промедления обратилась за помощью в полицию.

«К розыску подозреваемого по приметам подключились все наряды единой дислокации, в том числе экипажи ГИБДД и наряды отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову», - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что злоумышленник 1987 года рождения перешел по льду реку Великую и направился в сторону Запсковья. В ходе организованных поисковых мероприятий в районе улицы Белинского сотрудники ППС заметили незнакомца, который по крышам гаражей пытался скрыться от них. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Отметим, что, убегая от полицейских, фигурант бросил сумку потерпевшей. Однако, похищенное обнаружено и изъято. Женщина опознала напавшего на нее прохожего. В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются», - добавили в пресс-службе.

Подозреваемого ранее уже судили за грабеж, разбой и вымогательство.