Происшествия

Голубоглазого татуированного мужчину разыскивают псковские полицейские

Полицейские разыскивают жителя Пскова Ивана Басырова 1991 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сентября 2020 года молодой человек пропал без вести. Предположительно, мог выехать за пределы Псковской области.

Приметы: на вид 25-28 лет, худощавого телосложения, рост 185 сантиметров, русые волосы, голубые глаза, прямые широкие брови черного цвета, нос с горбинкой. Размер обуви - 43. Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ивана Басырова, а также его друзей и знакомых, с которыми он поддерживает либо поддерживал связь, просят оказать содействие и обратиться в отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-09, а также по телефонам 59-63-22 или 02.