Происшествия

Юный печерянин подозревается в угоне автомобилей

Безработный и неоднократно судимый житель Печорского района 2001 года рождения подозревается в угоне автомобилей и краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре минувшего года и в январе 2021 года молодой человек угнал два автомобиля – «УАЗ» и «ДЭУ». По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

7 января подозреваемый с использованием ранее похищенного мобильного телефона украл с банковского счета 3 тысячи рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования, добавили в ведомстве.