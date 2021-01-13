Происшествия

Под стражу заключили великолукского убийцу, выбросившего труп в реку

Великолукский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 января в квартире, расположенной в деревне Карцево Великолукского района, в ходе застолья произошла ссора. В результате подозреваемый не менее трех раз ударил кухонным ножом потерпевшего в грудь и шею.

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Чтобы скрыть факт убийства, 8 января подозреваемый вместе со своей знакомой сбросил труп в русло реки Ловать.