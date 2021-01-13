Происшествия

В Великолукском районе попрошайка обокрала пенсионерку и получила условный срок

Жительница Куньинского района получила условное лишение свободы за кражу денег у пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

25 октября 2020 года женщина вместе со своей знакомой зашла в квартиру пенсионерки в деревне Дубрава-1 Великолукского района с целью попрошайничества. Когда знакомая разговаривала с хозяйкой квартиры на кухне, подсудимая прошла в комнату, откуда украла 12000 рублей.

12 января Великолукский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Подсудимая признала вину полностью и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к 1 году 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.